Z ustaleń śledczych wynikało, że rodzina z Bociek wybierała się z dziećmi na lody. Gdy ojciec podjechał samochodem bliżej domu, poczuł uderzenie. Wysiadł i zobaczył, że uderzył w swoje 10-miesięczne dziecko. Natychmiast zabrał synka do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, by uzyskać pierwszą pomoc. Na miejsce został także wezwany helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopczyk jednak nie przeżył.

Reklama

Śledczy zatrzymali w tej sprawie 44-letniego ojca i 64-letniego dziadka chłopca. Byli trzeźwi. Ojciec usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci syna, a dziadkowi zarzucono nakłanianie rodziny do składania fałszywych zeznań i zacieranie śladów. Rodzina miała bowiem początkowo twierdzić, że potrącenia chłopca dokonał nieznany sprawca, który uciekł z miejsca zdarzenia. Podczas przesłuchania matki dziecka wyszło na jaw, że 64-latek wymyślił tę wersję wydarzeń i przekonywał do niej syna oraz synową. Obawiał się, że gdy ojciec dziecka zostanie zatrzymany i aresztowany, nie będzie miał kto prowadzić gospodarstwa rolnego. Za zarzucany czyn dziadkowi groziło do 8 lat więzienia.

Jak podaje Radio Białystok, dziadek dziecka nie przyznał się do zarzutów. Obaj oskarżeni nie uczestniczyli w żadnej z rozpraw.

Sąd przychylił się do żądania prokuratury i skazał obu mężczyzn na kary po osiem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.