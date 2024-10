Obrońca Marcina Romanowskiego: "Prokuratura nagle dokleiła dodatkowy zarzut"

- Myślę, że nawet dla nie-prawników podnoszenie zarzutu rzekomego mataczenia przez pana Marcina Romanowskiego w tej sprawie jest jakimś kompletnym nieporozumieniem. Nie mówię już o tym, że tym, kto naprawdę destabilizował tok postępowania, to był główny podejrzany w tej sprawie, czyli pan Tomasz Mraz, który występował na konferencjach, opowiadał o różnego rodzaju nieprawidłowościach. Były różnego rodzaju wybrane jakieś nagrania, które miały się rzekomo znajdować w aktach postępowaniach, publikowane w mediach. A następnie prokuratura twierdzi, że mój klient miałby podejmować w tej sprawie jakieś działania mające na celu destabilizacje tego postępowania – mówił prawnik.

W jego ocenie nie ma żadnych podstaw, by podejrzewać posła Romanowskiego o próby mataczenia.

- Mój klient od 15 lipca zna treść zarzutów, od 16 lipca zapoznawał się systematycznie z aktami sprawy. My wiemy, co tam jest w aktach. I mimo to pan Marcin Romanowski nie destabilizował toku tego postępowania, nie podejmował żadnych działań mających charakter utrudniania tego postępowania, mataczenia, czyli tego, co prokuratura podnosi. Co więcej, dwa dni temu pan Marcin Romanowski opuścił bez jakichkolwiek środków zapobiegawczych budynek prokuratury, stawił się w prokuraturze, złożył swoje oświadczenie. Więc nie ma żadnych wątpliwości do tego, że tej woli do destabilizacji nie ma – uważa mec. Lewandowski.