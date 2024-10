Jak informuje Onet, prokuratura ma planować postawienie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanej Joanny Muchy, posłanki Polski 2050. Wniosek o uchylenie jej immunitetu, złożony przez prokuratora okręgowego w Warszawie, ma być rozpatrzony na środowym posiedzeniu Sejmu.

Reklama

Czytaj więcej Prawo karne Wraca głośna sprawa koncertu Madonny. Posłowie podjęli decyzję Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych w tajnym głosowaniu opowiedziała się przeciwko wnioskowi o uchylenie immunitetu byłej minister sportu, Joanny Muchy. Prokuratura chce jej postawić zarzuty w związku z organizacją koncertu Madonny w 2012 roku.

Joanna Mucha. Pieniądze na Euro 2012, które trafiły na koncert Madonny?

Powodem wzięcia posłanki pod lupę ma być organizacja koncertu Madonny w 2012 roku. Pełniąc funkcję ministra sportu w rządzie Donalda Tuska Joanna Mucha miała zatwierdzić wypłatę na organizację wydarzenia. Pieniądze, w kwocie przekraczającej 5,9 mln zł, pochodzić miały z rezerwy celowej ministerstwa – były więc przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci, a także na realizację zadań związanych z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.

Ponadto, według doniesień Onetu, Mucha jako minister miała wyrazić zgodę na to, by Narodowe Centrum Sportu użyczyło ekipie Madonny przestrzeni na Stadionie Narodowym pod organizację koncertu. Prokuratura ma uważać, iż stało się to niezgodnie z przepisami.

Joanna Mucha i koncert Madonny. Sprawę badała prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli, teraz wniosek trafi do Sejmu

Tymczasem, już w 2013 roku sprawą zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli. Nie dopatrzyła się wprawdzie naruszenia przepisów, ale uznała, iż doszło do niegospodarnego i niezgodnego z przeznaczeniem wydania pieniędzy. NIK zawiadomiła wtedy o sprawie rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W 2014 roku Joanna Mucha zeznawała w prokuraturze – śledztwo umorzono, by następnie wznowić je za czasów Zbigniewa Ziobry. W 2021 roku do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłanki, którym nie zajęto się przez ostatnie trzy lata – marszałek Szymon Hołownia zdecydował zaś w ostatnim czasie o skierowaniu wniosku do ponownego rozpatrzenia.