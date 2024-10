Przestępstwa, których miał dopuścić się poseł Konfederacji, to według Prokuratury stosowanie groźby bezprawnej w stosunku do funkcjonariusza Policji (art. 224 § 2 kk), naruszenie jego nietykalności cielesnej (art. 222 § 1 kk) oraz znieważenie (art. 226 § 1 kk).

Z uwagi na chroniący posła immunitet, Prokuratura potrzebuje zgody Sejmu na prowadzenie dalszych czynności.

Ryszard Wilk. Poseł Konfederacji siedział pijany na jezdni?

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w maju 2024 roku poseł Konfederacji znaleziony został na jezdni w Kamionce Małej (woj. małopolskie). Funkcjonariusze, którzy otrzymali zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, próbowali podnieść go i zaprowadzić do radiowozu. Gdy poseł pokazał im legitymację, policjanci zadzwonili do jego brata, by zabrał parlamentarzystę do domu.

Jak pisaliśmy, według doniesień Gazety Wyborczej: "Wcześniej poseł miał jednak wyzywać policjantów i grozić im. Miał też rzucić się na jednego z interweniujących policjantów i zerwać z jego munduru pagon oraz kamerę".

Sam poseł Wilk odniósł się do sprawy we wpisie na swoim koncie w serwisie Facebook.

„Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawy, przyjęli moje przeprosiny, natomiast sprawa zrobiła się medialna. Przepraszam Was wszystkich za powstałą sytuację. Szczegółów zdarzenia nie będę komentować. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tego wymagać, ale nie zamierzam korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie” - napisał.