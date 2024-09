– Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! – stwierdził Ziobro kilka dni temu we wpisie w serwisie X.

Jak twierdzi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, z ośrodków które leczą Ziobrę zebrana została dokumentacja medyczna, przekazana następnie biegłemu.

– Dokumentację przekazaliśmy biegłemu. Biegły na tej podstawie wydał opinię – cytuje rzecznika PK portal polsatnews.pl.

Zbigniew Ziobro nie podał podstawy prawnej do twierdzenia, iż za taki czyn grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z art. 266 par. 1 (ujawnienie informacji pozyskanej w związku z wykonywaną funkcją) oraz 267 par. 1 (bezprawne uzyskanie informacji) kodeksu karnego wynikają kary w wysokości dwóch lat pozbawienia wolności. Wniosek byłego ministra sprawiedliwości będzie przedmiotem postępowania prokuratorskiego i możliwe, że z czasem także postępowania sądowego.