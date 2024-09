Jest list gończy za Pawłem Szopą. To twórca marki "Red is Bad"

Chodzi o nieprawidłowości w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W czerwcu portal Onet.pl ujawnił, że Paweł Szopa, twórca i właściciel marki Red is Bad oraz fundacji o tej samej nazwie, otrzymywał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lukratywne zlecenia — w ciągu trzech lat na konta jego spółek mogło wpłynąć nawet pół miliarda złotych.

Co więcej, mającą służyć wspieraniu żyjących powstańców warszawskich Fundacja "Red is Bad" jej założyciel wykorzystywał do własnych celów, przelewając z jej konta środki na prywatne potrzeby.

Przeczuwając zbliżający się koniec rządów PiS, Szopa przygotowywał się do ucieczki z kraju. - By ekspresowo wyrejestrować fundację z państwowego rejestru bez rozliczenia się z wydatków gotów był zapłacić 2,5 mln zł łapówki — ustaliło Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA).

Na czym polega afera Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)