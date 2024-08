Dewastacja tablicy na Woli. Nie każdy atak na pomnik to znieważenie

Dr Piotr Kładoczny z Uniwersytetu Warszawskiego nie ma wątpliwości, że w tym przypadku mamy do czynienia ze znieważeniem, o ile kobieta nie była niepoczytalna w chwili popełnienia czynu. - Pomnik czci pamięć osób zamordowanych. Podczas obchodów upamiętniających Rzeź Woli wszyscy składali kwiaty, a jedna osoba postanowiła oblać tablicę brudną cieczą. Trudno to zachowanie odbierać inaczej niż niechęć do pomnika w sferze publicznej, a tym samym niechęć do idei, którą on symbolizuje - mówi karnista.

Podkreśla, że to właśnie uderzenie w symbolikę monumentu jest kluczową kwestią przy przypisywaniu odpowiedzialności za jego znieważenie. - Pomnik to w sferze materialnej kawałek kamienia lub jakiegoś metalu, który można zniszczyć poprzez oblanie farbą albo stłuczenie. Jednak ten sam czyn może atakować ideę, której hołduje pomnik, obrażając ludzi którym te wartości są bliskie. Właśnie wtedy mówimy o znieważeniu - zaznacza Kładoczny.

Zauważa, że do zbezczeszczenia pomnika nie jest niezbędne jego uszkodzenie. - Aby godzić w wartości nie trzeba czegoś niszczyć. Można atakować ideę poprzez obraźliwe gesty, czy przymocowanie do monument obraźliwego napisu. Tu jednak znowu kluczowy jest atak na ideę i symbolikę, którą uosabia pomnik – mówi ekspert.

Nie każdy atak na pomnik oznacza jego znieważenie

Zgadza się z nim sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków. - O znieważeniu możemy mówić tylko wtedy, kiedy sprawca uderza w ideę, którą wyraża pomnik. A zatem sąd przesądzając o tym, czy doszło do tego przestępstwa, musi ustalić prawdziwy zamiar sprawcy opierając się na materiale dowodowym. Oblanie pomnika resztkami spożywczymi, kawą czy majonezem może wypełniać znamiona znieważenia, jeśli intencją sprawcy jest zaatakowanie symboliki monumentu - wskazuje sędzia Mgłosiek.

Czytaj więcej Prawo karne Jest nowy wyrok za obalenie pomnika księdza Jankowskiego Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił trzech mieszkańców Warszawy, którzy w 2019 r. przewrócili pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego - informuje Onet. Wyrok jest prawomocny.

Dodaje przy tym, że nie każdy atak na pomnik może oznaczać jego znieważenie. Przykładem jest chociażby głośna sprawa przewrócenia pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Trzej mężczyźni, którzy tego dokonali, zostali prawomocnie uniewinnieni. Sąd uznał, że nie znieważyli pomnika, ani nie działali z takim zamiarem, ale wykorzystali go jako wzmocnienie przekazu w sprawie sprzeciwu przeciwko pedofilii wśród duchowych.