— Ja jestem daleka (od tego — przyp. red.) żeby naciskać na sądy i wymuszać szybsze działanie. Ja wierzę, że działają na tyle sprawnie na ile mogą dzisiaj — stwierdziła Sroka.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy przesłuchania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego podczas zebrania komisji ds. Pegasusa. Polityk odmówił wtedy złożenia przysięgi w pełnej jej treści, do której złożenia zobowiązani są świadkowie. Jako powód podał fakt, iż część informacji które posiada objęta jest klauzulą tajności, a tym samym — aby je wyjawić musiałby uzyskać zgodę premiera. Bez tej zgody zaś, jak twierdził Kaczyński, nie mógł on zobowiązać się poprzez złożenie przyrzeczenia do wyjawienia wszystkiego o co zostanie zapytany.