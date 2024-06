Wypadek na A1. Są obawy, że Sebastian M. nie stanie przed sądem. Czy słuszne?

- Artykuł 25. umowy zawiera względny obowiązek wydania osoby ściganej. W tej sytuacji mamy do czynienia z zasadą podwójnej karalności, czyli na gruncie prawa polskiego, jak i prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ten czyn stanowi niewątpliwie przestępstwo - wyjaśnia dr Piotr Misztal.

Dlaczego Sebastian M. nie czeka w polskim areszcie na proces?

Jak udało się nieoficjalnie ustalić serwisowi RadioZET.pl, pełnomocnik Sebastiana M .w Dubaju stara się wykazać tamtejszemu wymiarowi sprawiedliwości, że proces 33-latka w Polsce może być niesprawiedliwy. Sebastian M. już wcześniej sygnalizował, że obawia się hejtu i zemsty polityków po tym, jak uciekł z kraju przed polskimi organami ścigania. Polska i ZEA zawierając umowę o współpracy prawnej w sprawach karnych, zobowiązały się przestrzegać praw człowieka oraz rządów prawa. Obrona Sebastiana M. próbuje wykorzystać ten zapis do zablokowania ekstradycji — twierdzi RadioZET.pl

- Powołuje się chociażby na argumenty dotyczące braku praworządności, braku niezawisłości polskiego sądu czy też wystąpienia w mediach byłego ministra sprawiedliwości. Natomiast te przesłanki same przez się nie stanowią podstawy do oddalenia tego wniosku ekstradycyjnego. Pod tym kątem byłbym raczej spokojny - ocenia dr Misztal.

Jak wyjaśnia, trudno wskazać, kiedy dojdzie do ekstradycji. W umowie z ZEA nie ma sztywnych terminów, mowa jedynie o tym, że wniosek o ekstradycję powinien być procedowany “niezwłocznie”.

- To nie oznacza, że ma to być w przeciągu trzech, czterech czy sześciu tygodni. Wiadomo, że jest to skomplikowana procedura. W przypadku Polski i ZEA można powiedzieć, że jest ona pewnym novum — mówi dr Misztal.