"Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków, niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe" - mówi Bąkiewicz na początku nagrania, które opublikował na platformie X. Potem słychać krytykę pod adresem minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski za zdjęcie ze ściany w ministerstwie znaku Polski Walczącej oraz tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.

- Mam nadzieję, że jutro pani minister przychodząc do pracy zobaczy znaki Polski Walczącej. Róbcie to w całej Polsce — wzywa Bąkiewicz.

Gmach Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie od 2012 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, jest również częścią zabytkowego układu Kolonii Lubeckiego. Zbudowany w 1934 r. był kilkakrotmie rozbudowywany. Przez kilkadziesiąt lat budynek był siedzibą władz Lasów Państwowych przez kilkadziesiąt lat. Po II wojnie światowej przestał być własnością Lasów Państwowych. Przejmowały go resorty, w których kompetencjach było leśnictwo.