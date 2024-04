Cztery ciała w kamienicy na Woli. Znamy nowe szczegóły sprawy

- Ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia ich sekcji zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci – informuje prokurator.

Zatrzymano siedmiu bezdomnych

Policja zatrzymała już siedem osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniem. Jak ustaliła „Rz” są to „lokatorzy” pustostanu. Jeszcze we wtorek mają on zostać przesłuchani i ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

- Nie wiemy jeszcze do końca co tak naprawdę tam się wydarzyło. W tej sprawie nie wykluczamy niczego – mówi prokurator pytany o możliwość kolejnych zatrzymań.

Wyraził przy tym nadzieję, że przesłuchanie zatrzymanych osób i sekcja zwłok pozwolą na wyjaśnienie sprawy.