Afera Funduszu Sprawiedliwości. Są zarzuty dla księdza Michała O.

Wczoraj nad ranem funkcjonariusze ABW zatrzymali ks. Michała O. ze Zgromadzenia Księży Sercanów, szefa Fundacji Profeto, największego beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości w czasach, gdy ministrem był Zbigniew Ziobro. Na budowę ogromnego ośrodka „Archipelag – wyspy wolne od przemocy” w Wilanowie otrzymać miał blisko 100 mln zł. Wraz z ks. O zatrzymano także trzech urzędników ministerstwa odpowiedzialnych za podpisywanie umów z funduszu, w tym dyrektora departamentu.



Jak piszemy na łamach „Rzeczpospolitej”, decyzję o zatrzymaniu i przeszukaniach wydał specjalny zespół śledczych w Prokuraturze Krajowej – powstał pod koniec stycznia decyzją Adama Bodnara, prokuratora generalnego. I w specjalnym śledztwie bada dotacje z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, w tym zakup oprogramowania Pegasus, sfinansowanego z funduszu w 2017 r. 19 lutego wszczęto śledztwo w kierunku tzw. nadużycia uprawnień. Dlatego ABW weszła również we wtorek do 25 lokalizacji po dokumenty, w tym domów byłych wiceministrów sprawiedliwości: Michała Wosia i Marcina Romanowskiego (to im podlegał fundusz), oraz Zbigniewa Ziobry – pod nieobecność domowników.

Zarzuty dla księdza Michała O. To autor książki "Egzorcyzm. Posługa miłości"

W środę prokuratorskie zarzuty w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości usłyszał ksiądz Michał O. Jak się dowiedział nieoficjalnie Maciej Duda, dziennikarz Superwizjera TVN i tvn24.pl, chodzi o jeden czyn. Treść zarzutów dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, wyrządzenia szkody majątkowej.

Portal tvn24.pl przypomina, że ksiądz Michał O. zdobył rozgłos za sprawą swoich zdecydowanych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi. Na kartach wydanej przez siebie książki "Egzorcyzm. Posługa miłości" przekonywał na przykład o szkodliwości, jaką rzekomo ma nieść z sobą seria książek J. K. Rowling o Harrym Potterze. "Wejście w przygodę z Harrym Potterem w wielu przypadkach kończy się opętaniem. Kiedyś podczas egzorcyzmu wyganiałem duchy Harry'ego Pottera. Zapytałem, dlaczego weszłyście do serca tej osoby. 'Bo ta osoba oglądała i fascynowała się Harrym Potterem' – odpowiedziały. Powiedziały jeszcze: 'Jesteśmy duchami noszącymi insygnia śmierci, duchami Harry'ego Pottera'" - pisał.