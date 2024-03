Absolutnie tak. Niewielu przestępców seksualnych trafia za kratki, najczęściej otrzymują wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jeśli sprawcy mają dobrą opinię w społeczeństwie i mają czystą kartotekę, to sądy bardzo często zawieszają wykonanie kary. Zgwałcenie w Polsce jest występkiem. W większość cywilizowanych państw jest to zbrodnia. Poprzez podniesienie dolnej granicy kary do trzech lat w Polsce stanie się tak samo. Pozwoli to na izolację gwałcicieli, którzy będą znacznie częściej trafiać do aresztu i więzienia. Będzie to też motywacja i impuls dla tych kobiet, które nie zgłaszają zgwałcenia.

Jak dużo kobiet nie zgłasza gwałtu na policję?

Zdecydowana większość. Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2019 r. w Polsce zgłoszono 710 przypadków gwałtu, w 2020 r. – 568, a w 2021 r. – 582 gwałty. To są oficjalne dane. Natomiast ze statystyk „niebieskiej linii” wynika, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Dlaczego te kobiety nie zgłaszają gwałtów?

Te 30 tys. kobiet to osoby pokrzywdzone systemem, które uważają, że nie ma to sensu. Działa tu mechanizm psychologiczny, w którym chcą wszystko wyprzeć, zapomnieć o tym co się stało. Po niechcianym akcie seksualnym wchodzą pod prysznic, szorują ciało, palą ubrania. A to są przecież dowody przestępstwa. Dopiero później, kiedy wzmocnią się i nabiorą odwagi zastanawiają się, czy mogą zgłosić te gwałty. Poza tym gwałt jest w polskim prawie występkiem, dolna granica kary wynosi dwa lata. A to niemal obliguje sąd do orzeczenia kary w zawieszeniu jeśli jest to pierwszy raz, a sprawca ma dobrą opinię. Napastnik jest wtedy na wolności, a pamiętajmy o tym, że nierzadko gwałty mają miejsce w małych społecznościach czy rodzinach.