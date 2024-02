Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze

Jak podaje policja, przestępczy proceder trwał co najmniej od 2021 roku. To wtedy w rzekomym wypadku drogowym na terenie USA "zginęła” pierwsza z osób. Podejrzani na podstawie podrobionych dokumentów wyłudzili akt zgonu, który to z kolei przedstawili w dwóch firmach ubezpieczeniowych, a te na jego podstawie wypłaciły łącznie ponad milion złotych odszkodowania z tytułu zawartych polis na życie.

- Rachunki bankowe były zakładane na najbliższych członków rodziny, w tym przypadku na zatrzymanego 37-letniego syna zatrzymanej kobiety i jej matkę. W ten sposób wyłudzono ponad milionów złotych i próbowano wypłacić kolejne 800 000 złotych jednak tym razem zapobiegli temu pracownicy jednego z banków i Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego — przekazał podinsp. Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji.

Kryminalni podczas przeszukania jednego z mieszkań znaleźli i zabezpieczyli między innymi unieważniony dowód osobisty, amerykański paszport i prawo zatrzymanej 58-latki, urzędowe, amerykańskie pieczątki, telefony komórkowe, karty płatnicze, pełnomocnictwa do rachunków bankowych oraz unieważniony dowód osobisty jednego z zatrzymanych mężczyzn.

Policjanci zatrzymali trzy osoby zamieszane w tę sprawę.- Jedna z nich, zatrzymany 37-latek, wpadł na lotnisku, kiedy przyleciał ze Skandynawii odebrać pieniądze z odszkodowania. Pozostałe dwie osoby, 58-latka i jej o 5 lat starszy partner zostali zatrzymani tego samego dnia - poinformował podinsp. Robert Szumiata.

Podejrzany muzyk zespołu Kult

Portal tvnwarszawa.pl podaje, że podejrzani to: 63-letni muzyk związany z formacją Kult, jego partnerka oraz jej 37-letni syn.