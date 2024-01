PiS doniosło do prokuratury na Adama Bodnara

– Składamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Były Rzecznik Praw Obywatelskich, można dziś powiedzieć "rzeźnik praw obywatelskich", dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa. Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki – wbrew prawu – Prokuratora Krajowego oraz powołuje, także wbrew prawu, prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar. Oceniamy negatywnie jego aktywność w roli ministra sprawiedliwości – powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej w Sejmie.

Na platformie X Błaszczak poinformował o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

Oprócz Błaszczaka, na konferencji obecni byli posłowie PiS Marcin Romanowski i Marcin Warchoł, którzy złożyli zawiadomienie w imieniu klubu.

Ten drugi napisał na X, że "zawłaszczanie i upolitycznianie struktur prokuratury", które zdaniem PiS ma obecnie miejsce, odbywa się z rażącym naruszeniem przepisów polskiego prawa.