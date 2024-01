To sedno uchwały podjętej w środę przez siedmioosobowy skład Izby Karnej SN. Tak sąd odpowiedział na pytanie prawne zadane przez prezesa tej izby w związku z istotnymi rozbieżnościami w wyrokach SN.

Zapytał on, czy należy ponownie przesłuchać dziecko pokrzywdzone molestowaniem seksualnym lub inną przemocą, jeśli żąda tego oskarżony, który podczas pierwszego przesłuchania nie miał obrońcy. Pytanie zostało zadane jeszcze przed zmianą przepisów w sierpniu 2023 r. Uchwała SN może mieć zatem istotny wpływ na sprawy rozpoczęte przed tą nowelizacją.

„Sąd Najwyższy podziela pogląd, że żądaniu oskarżonego należy zadośćuczynić, jeśli ponowne przesłuchanie nie spowoduje pogorszenia stanu psychicznego dziecka” – powiedziała sędzia Małgorzata Bednarek, uzasadniając uchwałę SN.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Zeznania małoletniego: Dwa przesłuchania to dodatkowa trauma Ustawodawca dość kategorycznie zdefiniował odstępstwo od zasady jednokrotnego przesłuchania, wskazując jako jedną z przesłanek właśnie nieobecność obrońcy podczas pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

Podkreślono w niej, że starły się dwie wartości: prawo do obrony i dobro pokrzywdzonego dziecka. Wskazano też, że wprowadzenie wyjątku od zasady jednokrotności przesłuchania, który umożliwia jego ponowne przeprowadzenie na żądanie oskarżonego, nadaje prymat prawu do obrony. SN uznał, że żądanie to, a przez to prawo do obrony, musi zostać ograniczone.