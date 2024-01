Decyzja nowej izby SN nie uchroni Wąsika od więzienia. Giertych wyjaśnia

Rządowa pomoc w drodze do kopalń. Są zapowiedzi nowej minister

Rząd chce wesprzeć górnictwo, którego zadłużenie stale rośnie. Wedle dostępnych danych za koniec września 2023 r. było to 16,3 mld zł. Rok wcześniej było o miliard mniej. Blisko 2 mld zł to zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu Rozwoju. To nie koniec rządowej kroplówki. Kolejne wsparcie zapowiada na łamach „Rzeczpospolitej” nowa minister przemysłu Marzena Czarnecka.