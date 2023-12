Do zdarzenia doszło w październiku tego roku — mężczyzna pod wpływem alkoholu zaczepiał chłopców, którzy wystraszeni i ze względu na zagrożenie rozdzielili się. Oskarżony udal się za jednym z nich, obrażał 12-letniego chłopca, który pochodzi z Ukrainy ze wględu na jego narodowość, a potem zaczął go kopać i uderzać w głowę oraz brzuch.

Chłopiec stracił przytomność, jak poinformowała prokuratura miał liczne obrażenia, siniaki i krwiaki, a także uszkodzone dwa zęby. Dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna miał znieważać także policjantów, którzy go zatrzymali. W czasie interwencji oskarżony miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Oskarżonem grozi do pięciu lat pozbawienia wolności — przedstawione mu zarzuty dotyczą spowodowania obrażeń ciała oraz znieważenia małoletniego i znieważenia policjantów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.