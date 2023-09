"Matka dziecka i jej partner zostali oskarżeni o to, że w okresie od bliżej nieustalonej daty, w drugiej połowie sierpnia 2022 roku do dnia 21 sierpnia 2022 roku jako osoby sprawujące bezpośrednią i dobrowolną opiekę nad 4-letnim Leonem, działając wspólnie i w porozumieniu, ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze pozbawienia go życia, po tym, gdy uległ on rozległemu poparzeniu w miejscu zamieszkania, wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi wezwania pomocy medycznej, przewidując i godząc się na śmierć chłopca, przez okres kilku dni zaniechali wezwania pomocy, na skutek czego w dniu 21 sierpnia 2022 roku dziecko zmarło" - poinformowała w piątek PAP prokurator Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Reklama

Matce chłopczyka i jej partnerowi grozi kara pozbawienia wolności od 12 lat do dożywocia.

Czytaj więcej Prawo karne Ziobro żąda dożywocia dla zabójcy 3-letniego Nikodema z Włocławka Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. Jego zdaniem, zabójca dziecka powinien być skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Z ustaleń prokuratury wynika, że chłopczyk wpadł do niezabezpieczonego brodzika z gorącą wodą i doznał rozległych oparzeń. Opiekunowie, 19-letnia wówczas matka chłopca i jej 19-letni partner, zaniechali jednak wezwania pomocy medycznej, godząc się tym samym na śmierć dziecka. Według oskarżonych chłopczyk zmarł po upływie około tygodnia od tego wydarzenia. Opiekunowie zakopali jego zwłoki w lesie, a następnie miejsce to zalali warstwą betonu.

W październiku 2022 r. zaginięcie dziecka zgłosiła policji prababcia. Była zaniepokojona długim brakiem kontaktu z prawnukiem i obawiała się, że mogło mu się coś stać. Tydzień później w miejscowości Górki koło Garwolina znaleziono zakopane w lesie zwłoki Leona.