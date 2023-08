Na nowe przepisy zwróciła uwagę Fundacja Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak przypomniała, głosami rządzącej koalicji 7 lipca br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Ustawa trafiła do Senatu, który wniósł poprawki, jednak nie w zakresie, w jakim wprowadza ona zakaz fotografowania. Ustawa powróciła do Sejmu i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji przewiduje zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania obrazu: obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa lub obronności państwa;

obiektów resortu obrony narodowej; obiektów infrastruktury krytycznej – w przypadku oznaczenia znakiem „zakaz fotografowania”; osób i ruchomości znajdujących się w wymienionych wyżej obiektach.

Obiektami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa państwa mogą być np.: magazyny, w tym gazu i ropy, stacje elektroenergetyczne; mosty, wiadukty i tunele na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu obronnym; lotniska; obiekty operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych; obiekty NBP; obiekty podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości – w tym sądy; elektrownie, kopalnie, sieci przesyłowe; przedsiębiorstwa wykorzystujące materiały niebezpieczne.

FOR zwraca uwagę, że wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, które mogą zostać objęte zakazem fotografowania, nie jest publicznie dostępny. Obywatel nie będzie miał możliwości ustalić, czy zakaz obejmuje konkretny obiekt. W przypadku obiektów infrastruktury krytycznej – inaczej niż obiektów ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa – niezbędne będzie jednak wywieszenie tabliczki z zakazem fotografowania.