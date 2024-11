Nowelizacja uwzględnia też oczekiwania rolników w zakresie zwiększenia dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Zdaniem MI, ciągniki rolnicze charakteryzują się obecnie wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów.

Egzamin na prawo jazdy doprecyzowany

Projekt przewiduje usunięcie wymogu posiadania przez ośrodek szkolenia kierowców akredytacji kuratora oświaty. Jest to bowiem dublowanie kompetencji nadzorczych starosty w zakresie dotyczącym jakości kształcenia oferowanego przez takie ośrodki.

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska egzaminatorów, doprecyzowane zostanie brzmienie regulacji dotyczącej zakończenia egzaminu na prawo jazdy przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań, tj. przerwania egzaminu na prawo jazdy. Nowa regulacja ma jak najpełniej oddać ducha regulacji zawartej w pkt 9.1 załącznika nr 2 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie). Dyrektywa ta na pierwszym miejscu stawia potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej, mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora. Egzaminatorów ucieszy, że w czasie wykonywania obowiązków zawodowych będą samodzielnie podejmowali decyzje dotyczące egzaminowania. Nowelizacja gwarantuje, że w tym zakresie nie będą ich wiązać polecenia służbowe pracodawcy.

Egzaminatorzy nie będą musieli występować o zgodę dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podejmowanie zajęć zarobkowych. Wystarczy, że go o tym powiadomią. Przy czym egzaminator nie będzie mógł wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do wykonywania zawodu egzaminatora. W konsekwencji uchylono regulację ograniczającą prowadzenie działalności gospodarczej przez egzaminatorów oraz uzupełniono katalog określający przypadki, w których egzaminator jest skreślany z ewidencji egzaminatorów przez marszałka województwa.