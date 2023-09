Ceny kursów reedukacyjnych skoczą do 1200 zł. Sprawdź, dlaczego

Czytaj więcej Prawo drogowe Będą duże zmiany w kasowaniu punktów karnych. Znamy termin Minister cyfryzacji wydał komunikat, w którym określił termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie punktów karnych dzięki odbyciu szkolenia. Wraca też usuwanie punktów po roku.

Ile będą kosztować kursy reedukacyjne dla kierowców

Branżowy portal brd24.pl zwraca uwagę, że o ile ceny za egzaminy na prawo jazdy ustalane są ustawowo (i od wielu lat się nie zmieniły), o tyle WORD-y mają wolną rękę w ustalaniu kosztów kursów reedukacyjnych kasujących punkty karne. Zanim w Polsce skasowano takie zajęcia, kosztowały one średnio 300 zł. A bywały i „promocje”, w których cena spadała poniżej tej kwoty.

Portal podaje, że dyrektorzy WORD-ów ostatnią dyskusję na temat cen kursów reedukacyjnych odbyli podczas spotkania Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Drogowych. Na spotkaniu – prowadzonym online – nie było zgody co do jednej kwoty, która mogła by obowiązywać w całej Polsce. Część dyrektorów postulowała, by kurs reedukacyjny kosztował minimum 1000 zł. Pojawili się jednak i tacy dyrektorzy, którzy obstawali przy tym, by opłata sięgała maksymalnie 600 zł.

– Ostatecznie ustalono, że będą widełki – mówi informator brd24.pl – Kursy reedukacyjne kosztować będą więc od 600 do 1200 zł w zależności od ośrodka – dodaje.

Jak będzie wyglądać szkolenie dla kierowców

Szkolenie reedukacyjne kierowca będzie mógł odbyć maksymalnie raz na pół roku, a każde pozwoli zredukować 6 punktów karnych. Przy czym nie dotyczy to kierowcy, który pierwsze prawo jazdy ma krócej niż rok.

W sierpniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia, które określa, jak ma wyglądać kurs reedukacyjny.