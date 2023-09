Pięć lat temu Paryż był pierwszym europejskim miastem, które umożliwiło wynajmu miejskich hulajnóg elektrycznych.



Co się stanie z dotychczas wynajmowanymi hulajnogami? Pojazdy Tier trafią głównie do Niemiec, hulajnogi Lime do Londynu, Lille i Kopenhagi, a sprzęty marki Dott zostaną wysłane do Belgii i Tel Awiwu. Władze Paryża mają nadzieję, że byli już użytkownicy elektrycznych hulajnóg przerzucą się na rowery miejskie, ale „z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów, które również są dość rygorystyczne”.

Pomysł Paryża rozważają również inne europejskie miasta, w których na ten moment wprowadzane są surowsze przepisy, które mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa. Przykładem są Włochy, gdzie w czerwcu ogłoszono nowe zasady i ograniczenia w korzystaniu z tych pojazdów, chcąc w ten sposób ograniczyć liczbę wypadków i zapobiec przekształcaniu chodników w „zagracone tory przeszkód”, jak opisał to serwis „Italy24”. Był to efekt m.in. licznych wypadków w Rzymie, które w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziły do śmierci sześciu osób.