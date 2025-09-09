Przypomnijmy, w maju 2024 roku grupa 185 posłów złożyła wstępny wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy zarzucają szefowi KRRiT blokowanie ok. 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Reklama Reklama

Członkowie KRRiT mogą zostać postawieni przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. Marszałek Sejmu, po podjęciu przez Sejm uchwały o postawieniu w stan oskarżenia, przekazuje uchwałę wraz z dokumentami do Trybunału Stanu.

Sprawą Macieja Świrskiego zajmie się pięciu sędziów Trybunału Stanu, większość z rekomendacji PiS

Były obawy, czy wnioskowi posłów zostanie nadany bieg. Szef Naczelnej Rady Adwokackiej i członek TS Przemysław Rosati mówił Onetowi, że przewodnicząca TS Małgorzata Manowska może w tej sprawie stosować obstrukcję i w nieskończoność odwlekać losowanie składu do rozpatrzenia sprawy Świrskiego.

Jednak we wtorek na stronach TS pojawił się komunikat z wynikami losowania zarządzonego przez Małgorzatę Manowską 19 sierpnia. Losowanie odbyło się 2 września 2025 r. o godz. 12., w jego wyniku ukształtował się skład: Maciej Miłosz (przewodniczący), Marcin Radwan-Röhrenschef (sprawozdawca), Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Adrian Salus.