Szybciej dostaniemy się do lekarza specjalisty? NFZ ma plan. Oto, co konkretnie proponuje

Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje, iż z roku na rok rosną wydatki na opiekę ambulatoryjną. Regularnie zwiększane jest finansowanie świadczeń pierwszorazowych (w niektórych dziedzinach to już nawet 700 zł). Co więcej, w połowie 2021 r. całkowicie zniesiono limity do lekarzy specjalistów. W praktyce oznacza to, że NFZ płaci za każdą wizytę pacjenta, który wymaga specjalistycznego leczenia w AOS. Jak się jednak okazuje, działania te nie wpływają znacząco na poprawę sytuacji pacjentów, którzy czekają na swoją pierwszą wizytę do lekarza specjalisty. – W 2018 roku wydatki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wynosiły 6,2 mld zł, a w 2024 roku wzrosły już do 18,2 mld zł. Mimo to liczba świadczeń zwiększyła się nieznacznie, a liczba pacjentów, którzy są pod opieką lekarza specjalisty, pozostaje na zbliżonym poziomie – wskazuje Filip Urbański, szef zespołu analityków w Centrali NFZ.

Niewiele rośnie też liczba pierwszorazowych pacjentów przyjmowanych w AOS. NFZ zaznacza przy tym, że wiele zależy od tego, do lekarza której specjalizacji czekamy. Na przykład z danych za 2024 rok wynika, że w neurologii udział wizyt pierwszorazowych przekracza 25%, ale w kardiologii już „tylko” 15%.



Szybszy dostęp do pierwszej wizyty u lekarza specjalisty. Co konkretnie proponuje NFZ?

NFZ przygotował nowe rozwiązanie, które ma przynieść więcej świadczeń pierwszorazowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Szacuje, że wzrost wyniesie 11 proc. - Chcemy zmotywować placówki medyczne do zwiększenia liczby wizyt pierwszorazowych, co powinno przełożyć się na skrócenie kolejek – podkreśla Anna Miszczak, dyrektorka Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Na czym mają konkretnie polegać zmiany? Otóż Fundusz przekaże placówkom AOS informacje o tym ile te poradnie zrealizowały świadczeń pierwszorazowych w 2024 r. Na podstawie danych, które posiada NFZ, określony zostanie próg (mediana), który będzie odrębny dla każdej specjalności, np. kardiologii, diabetologii, endokrynologii ect. Po wprowadzeniu zmian przewidywane są trzy scenariusze: