Oczywiście, bo tego nie da się przewidzieć. Czasem pojawia się „okienko czasowe”, krótki okres, kiedy dane rozwiązanie ma szansę „zaskoczyć”. Bywa jednak, że jest za wcześnie na jego wprowadzenie: my mamy je gotowe i chcemy sprzedać, ale biznes jeszcze go nie potrzebuje. Przykładowo: opracujemy metodę badań związanych ze śródbłonkiem, które pomagają wytwarzać leki i już na tym etapie wychwytywać, czy dana cząsteczka będzie nadawała się na farmaceutyki, czy też nie. Nasze rozwiązanie jest chronione patentami, proponujemy więc firmom farmaceutycznym, by tą metodą wykonały panel badań. Regulacje tego jednak jeszcze nie wymagają, więc one traktują to jako ciekawostkę, a nie wymóg konieczny prawnie i ekonomicznie uzasadniony. Zdarzało się, że wychodziliśmy na rynek z rozwiązaniem, które w danej chwili okazywało się niepotrzebne; wygaszaliśmy ochronę patentową, a za kilka lat pojawiało się coś podobnego i to odniosło już sukces. Nie ma reguły, bo niektóre rozwiązania sprzedają się na bardzo wczesnym etapie, podczas gdy we wprowadzeniu innych nikt nie dostrzega ekonomicznej zasadności. Naukowcy często mają z tym problem, bo nie rozumieją sytuacji, w której dobrych pomysłów nikt nie chce wcielać w życie.

