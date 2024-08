- Są sprawy, w których wydaje się, że Episkopat rości sobie prawo do weta, a nie może on wetować rozporządzeń rządu – powiedziała w piątek w Polsat News minister edukacji, komentując wydane w czwartek na wniosek I prezes SN postanowienie TK zawieszającego stosowanie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania lekcji religii. Zakłada ono m.in. tworzenie międzyoddziałowych i międzyklasowych grup uczniów na lekcje religii, co będzie skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na katechetów. Przeciwko nowym zasadom protestuje m.in. Kościół katolicki.

Nowacka: Eldorado się skończyło

- Proszę przyjrzeć się, jak wygląda ta sprawa. Episkopat idzie do pani Manowskiej, aby ta poszła do pani Przyłębskiej. Ta z kolei decyduje w składzie z Pawłowicz, o tym jak ma MEN układać funkcjonowanie szkoły? To jest kompletnie pomieszanie. Nie mieli podstaw do tego działania – stwierdziła szefowa MEN. - Rozdział Kościoła od państwa na tej sprawie wyraźnie widać. Widzę wielkie napięcie ze strony Kościoła w tej sprawie. Eldorado się skończyło - dodała Nowacka.

W piątek stanowisko Ministra Edukacji ws. zabezpieczenia TK zostało opublikowane na stronie resortu edukacji.

„W związku z medialnymi doniesieniami dot. wydania przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia w postaci zawieszenia stosowania rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1158) Minister Edukacji informuje, że powyższe zabezpieczenie nie wywołuje skutków prawnych a ww. rozporządzenie zostało wydane zgodnie z prawem i ma moc powszechnie obowiązującą od dnia 1 września 2024 r.” - głosi komunikat.