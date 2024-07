Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Sąd Najwyższy wrócił do sprawy mandatu Mariusza Kamińskiego. Jest decyzja Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Izby Pracy oddalające odwołanie byłego ministra w rządzie PiS, a obecnie europosła Mariusza Kamińskiego, w sprawie wygaszenia jego mandatu poselskiego.

Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik korzystają z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, tj. posłom i senatorom RP. To zaś powoduje, że nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku bez zgody Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dostali się do Parlamentu Europejskiego z list PiS na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. Przed wyborami, w kwietniu, prokuratura postawiła im zarzut udziału w sejmowych głosowaniach pomimo nałożonego na nich sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat. Zgodnie z art. 244 kodeksu karnego za niezastosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.