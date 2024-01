TK ma badać przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten formalnie utracił moc, ale — zdaniem wnioskodawców - wciąż znajduje się w materialnoprawnym obrocie i wywołuje skutki prawne. Głosi on, że "Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, wydawać polecenia obowiązujące inne (...) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia".

Reklama

Czytaj więcej Polityka Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Wiemy, kto zostanie przesłuchany W piątek poinformowano, kto stanie przed komisją śledczą do spraw tzw. wyborów kopertowych. Wśród osób, które zostaną przesłuchane znaleźli się między innymi były premier Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin oraz Jarosław Kaczyński.

"W sytuacji, w której data wyborów została ustalona, a okoliczności faktyczne, tj. globalna pandemia Covid-19, uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów w sposób tradycyjny, bez narażenia życia i zdrowia obywateli biorących udział w głosowaniu, wydanie poleceń, które w świetle dynamicznych przemian legislacyjnych prawa wyborczego — np. poszerzenia kręgu uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby powyżej 60 lat — mają przygotować przeprowadzenie wyborów, prowadzi wprost do możliwości zapewnienia realizacji praw wyborczych obywateli" - podkreślili wnioskodawcy — posłowie PiS.

Sprawa z wniosku posłów PiS, której nadano sygnaturę K27/23, zostanie rozpoznana przez pięcioosobowy skład TK: Stanisław Piotrowicz — przewodniczący, Krystyna Pawłowicz — sprawozdawca, Julia Przyłębska, Bartłomiej Sochański, Rafał Wojciechowski.

Jak to było poleceniem Morawieckiego ws. wyborów

16 kwietnia 2020 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję polecającą Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów na Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym w dniu 10 maja 2020 r. Na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborców (znaczna część samorządów odmówiła). Do wyborów w tym trybie ostatecznie nie doszło.