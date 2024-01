– Pan prezydent moim zdaniem nadużywa niestety takich mocnych sformułowań, jest wyraźnie w pewnej emocji. Mam zaufanie nie tylko do instynktu prawnego, ale też do krystalicznej przyzwoitości prawnej. Profesor Bodnar był RPO, szanowany w Polsce i na świecie i jest ostatnią osobą, którą moglibyśmy podejrzewać, że chce naruszyć przepisy prawa – powiedział premier Donald Tusk.

Premier dodał także, że w jego ocenie decyzja Prokuratora Generalnego o odwołaniu Dariusza Barskiego Prokuratora Krajowego jest słuszna i „faktyczna”. - Nie mam żadnych wątpliwości, że my nie mamy dwóch Prokuratorów Krajowych.

Podczas całej rozmowy premier podkreślał, że on nie widzi sytuacji, by w kraju mógł panować dualizm prawa, nie ma dwóch sądów, trybunałów — Ja chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest – stwierdził premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN, Polsatu i TVP.