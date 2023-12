Czy zbiórki organizowane na rzecz Grzegorza Brauna były legalne?

Czy zbiórka na rzecz osoby wobec której toczy się postępowanie w prokuraturze jest legalna? - Jeśli jest to zbiórka na rzecz obrony osoby podejrzanej czy nawet oskarżonej i spełnia wymogi przewidziane dla takich akcji, to zawsze będzie legalna bo realizuje prawo do obrony – uważa adwokat Mariusz Paplaczyk. Jeśli jednak w celu zbiórki pojawi się nawoływane do popełnienia czynów zabronionych np. mowa nienawiści, to każdy jej uczestnik musi się liczyć z zarzutem pomocnictwa w popełnianiu tego przestępstwa – uważa.

To co mówi regulamin portalu

- Polski porządek prawny przewiduje zasadę domniemania niewinności, a więc w momencie zdarzeń w Sejmie bez względu na to jak byśmy je nie oceniali, osoba, która popełniła dany czyn nie została na dzień dzisiejszy skazana żadnym wyrokiem karnym – wskazuje dr Piotr Pałka, radca prawny. Tym samym, jego zdaniem, to czy organizowanie zbiórki na pokrycie kosztów przyszłego postępowania sądowego jest możliwe, należy intepretować w świetle obowiązujących regulaminów podmiotów umożliwiających zbieranie takich środków.

Każdy serwis umożliwiający zbieranie takich zbiórek musi sam rozstrzygnąć czy dana zbiórka narusza postanowienia regulaminu organizowania zbiórki i czy zbierania środków samo w sobie nie służy celom, które pozostawałyby w sprzeczności z przepisami prawa, np. nawoływania do nienawiści, obrazy uczuć religijnych lub czy nie prowadziłyby do naruszenia określonych dóbr osobistych.

Zdaniem prawników należałoby doprecyzować przepisy ustawy o zbiórkach publicznych poprzez objęcie jej zakresem także zbiórek elektronicznych poprzez wpłaty na konto. Tym samym takie zbiórki z mocy samej ustawy o zbiórkach publicznych musiałyby odpowiadać wymogom tej ustawy, a więc również działaniom zgodnym z prawem.