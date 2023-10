Drudzy są zdania, że nic złego się nie wydarzy.

Konstytucja gwarantuje posłom i senatorom brak odpowiedzialności karnej za działalność, która wchodzi w zakres wykonywania mandatu i jest ściśle związana z pełnieniem funkcji parlamentarzysty. To immunitet materialny. Ma on trwały i niezbywalny charakter. Za to co poseł zrobił albo czego nie zrobił w trakcie kadencji nie można go ukarać po jej zakończeniu (lub po utracie mandatu). Chodzi jednak tylko o aktywność przypisaną do pełnionej funkcji, czyli np. zgłaszanie wniosków, wystąpienia, głosowania.

Czym innym jest immunitet formalny. - Uniemożliwia on pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu - przypomina Jacek Dubois, reprezentujący Romana Giertycha. Jest on ograniczony czasowo. Zakaz pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu obowiązuje od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu.

Czytaj więcej Prawo karne List żelazny w przypadku Romana Giertycha nie sprawdzi się Prokuratura może chcieć zatrzymać znanego adwokata, a zarazem kandydata w wyborach do Sejmu w celu postawienia mu nowych zarzutów i przesłuchania.

Z kolei postępowanie karne wszczęte przed dniem wyboru na posła może ulec zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. Zawieszenie jest możliwe na żądanie Sejmu. Wówczas zawieszeniu ulega bieg przedawnienia, więc polityk nie może liczyć na to, że przestępstwo się przedawni.

Poseł i senator zawsze może zrezygnować z ochrony, jaką mu daje immunitet i samodzielnie wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.