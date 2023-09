Wielu prawników zwraca jednak uwagę, że w przepisie tym nie wskazuje się jako przedmiotu ochrony powagi głosowania, lecz jego wiarygodność i rzetelność. Podarcie karty do głosowania przez jej posiadacza nie godzi w te dobra. Nie ma w takim czynie żadnej szkodliwości społecznej, a w konsekwencji nie można zakwalifikować go jako przestępstwo. Nie ma również wątpliwości co do intencji dokonującego czynu, które to ograniczają się do wyrażenia swoich poglądów politycznych poprzez niebranie udziału w głosowaniu.

Podsumowując, jeżeli wyborca nie chce budować frekwencji w referendum, powinien odmówić przyjęcia karty referendalnej. Zniszczenie karty po przyjęciu jej od członka komisji może być potraktowane różnie, włącznie z incydentem wyborczym, którego konsekwencją jest przyjazd policji na miejsce zdarzenia.

Czy można robić dopiski i rysować na karcie referendalnej

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że poczynienie dopisków na karcie do głosowania, poza kratką, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. Oznacza to, że wszelkie dopiski nie powodują nieważności głosu. Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie informowała też, że rysowanie na karcie wyborczej i referendalnej nie wpływa na ważność głosu.

Kodeks Wyborczy milczy też na temat pogięcia karty do głosowania, czego logiczną konsekwencją jest to, że wyborca po odebraniu karty wyborczej lub referendalnej, a przed wrzuceniem jej do urny wyborczej ma prawo zgiąć kartę do głosowania, następnie zaznaczyć na niej krzyżyk przy wybranej odpowiedzi i wrzucić do urny, a głos będzie ważny. Bez znaczenia na ważność głosu pozostaje również lekkie naderwanie karty wyborczej. Kluczowe jest to, aby w kratce przy wybranej odpowiedzi przecięły się dwie linie.