Nie sposób uzasadnić

Także na gruncie funkcjonalnych dyrektyw wykładni i wykładni prokonstytucyjnej nie sposób uzasadnić odpowiedzialności karnej wyborcy, który przedarł swą pobraną i pokwitowaną kartę do głosowania. Wskazuje się zgodnie w doktrynie, że przepis art. 248 k.k. chroni prawidłowy, zgodny z kodeksem wyborczym przebieg referendum. Penalizuje nadużycia w procesie wyborczym i referendalnym, tj. przedmiotem czynności wykonawczej w zasadzie wszystkich postaci działań sprawczych są dokumenty związane z instytucją wyborów lub referendum. Chroni integralność, autentyczność i zgodność z prawem list wyborczych, protokołów, kart do głosowania, list poparcia lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych. Nie ulega wątpliwości, że adresowany jest przede wszystkim do urzędników i innych osób zaangażowanych w przebieg wyborów, choć i wyborca może być niekiedy sprawcą przewidzianych w nim przestępstw (np. odstępując komu innemu swą kartę). Jednakowoż nie da się uzasadnić, dlaczego wyborca, który pobrał swoją kartę i staje w odizolowanym punkcie umożliwiającym oddanie głosu w niewidoczny sposób (art. 5 ust. 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym w zw. z art. 52 par. 5 i 6 kodeksu wyborczego), miałby popełnić przestępstwo dlatego, że zdecydował się na jej przedarcie po to, by nie liczono jego głosu do frekwencji referendalnej. Wyborca realizuje swe konstytucyjne i ustawowe uprawnienie. Każda próba dociekania, czy głosował (postawił krzyżyk, dokonał adnotacji lub oddał pustą kartę), nie głosował, wrzucając do urny nieważną (przedartą) kartę, godziłaby w konstytucyjnie zakotwiczone i ustawowo uregulowane zasady tajności referendum (art. 125 ust. 5 Konstytucji RP w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym w zw. art. 42 ust. 1 i 2 kodeksu wyborczego). To bowiem autonomiczny, nieskrępowany, niepodlegający weryfikacji, tajny akt będący podstawowym prawem konstytucyjnym wyborcy.

Co więcej, podjęcie jakiejkolwiek próby prowadzenia postępowania dowodowego co do tego, czy wyborca odpowiedział na pytania referendalne, czy podarł swą kartę, czyniłoby jej autora podmiotem przestępstwa naruszenia tajności głosowania unormowanego w art. 251 k.k. Stanowi on, że popełnia przestępstwo ten, kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu. Byłaby to też nieuzasadniona na gruncie wykładni zgodnej z konstytucyjnym uregulowaniem prawa do udziału lub nieuczestniczenia w referendum jako jednego z podstawowych praw konstytucyjnych, zapewniającego swobodę i brak możliwości weryfikacji tajnego aktu referendalnego. Każde inne rozumienie jest urzędniczym trywializowaniem prawa.

Oznacza to, że za dokonanie aktu przedarcia własnej karty do głosowania wyborca nie może być ukarany. Realizuje on bowiem swój własny, legalny, nieskrępowany i tajny akt referendalny i nic nikomu do tego. Zwłaszcza przewodniczącemu PKW.

Autorzy są profesorami prawa i adwokatami