Czy trzeba głosować w referendum

Należy też pamiętać, że można odmówić przyjęcia każdej z trzech kart do głosowania. Udział w każdym z trzech głosowań: do Sejmu RP, do Senatu RP i w referendum ogólnokrajowym jest dobrowolny. Należy też zadbać o zaznaczenie przez członka obwodowej komisji wyborczej faktu odmowy przyjęcia którejkolwiek z kart.

Jest to istotne w kontekście zapowiadanego przez część wyborców bojkotu referendum. Będzie ono wiążące tylko wtedy, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Wszystkie trzy karty do głosowania należy wrzucić do tej samej urny wyborczej.

Jak oddać ważny głos poza miejscem zameldowania

Każda osoba uprawniona do głosowania znajduje się w spisie wyborców w gminie, w której jest na stałe zameldowana. Jednak jeżeli dopełni się odpowiednich formalności, można zagłosować w innym miejscu. Są dwa sposoby na to, jak zagłosować poza miejscem zameldowania.

Po pierwsze, wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w Polsce i za granicą. Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć pisemny wniosek w wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całej Polski. Jest to zmiana w porównaniu z wszystkimi dotychczasowymi wyborami, kiedy można to było zrobić tylko w urzędzie gminy, w której było się ujętym w spisie wyborców. Zaświadczenie powinno być wydane od ręki przez pracownika urzędu. Wnioski można już składać, ale należy to zrobić najpóźniej do 12 października.

Po okazaniu zaświadczenia członkowi obwodowej komisji wyborczej można oddać głos w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w Polsce i za granicą. Należy pamiętać, że jest to równoznaczne z wykreśleniem wyborcy ze spisu wyborców w miejscu zameldowania.

Uwaga: zaświadczenia takiego nie można zgubić, gdyż nie jest możliwe wydanie duplikatu.

Jeśli chce się zagłosować w miejscu odmiennym od miejsca zameldowania, można też złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym miejscu.

Najważniejsza różnica między tym wnioskiem, a wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania polega na tym, że po złożeniu tego wniosku będziesz już na stałe wpisany do spisu wyborców poza miejscem zameldowania – w miejscu o przeniesienie, do którego wnioskowałeś. W następnych wyborach dalej będziesz więc wpisany do spisu w miejscu odmiennym od miejsca twojego zameldowania. Po drugie, będziesz musiał zagłosować w konkretnym, wybranym przez siebie miejscu, a nie jak w przypadku uzyskania zaświadczenia, w dowolnie wybranym lokalu wyborczym.

Do kiedy składamy wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć:

• na piśmie w formie papierowej (złożonym do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów)

• w formie elektronicznej (poprzez platformę ePUAP, gdzie należy zalogować się do swojego konta. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu należy wejść w podstronę z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania)

Taki wniosek także trzeba złożyć do 12 października.

Uwaga: urzędnicy mają pięć dni na wydanie decyzji w sprawie wydania zaświadczenia lub dopisania do spisu wyborców, co oznacza, że lepiej nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili.

Co ważne, zaświadczenie o prawie do głosowania oraz wpisanie do spisu wyborców na terenie gminy innej niż gmina zameldowania uprawnia do wzięcia udziału zarówno w wyborach do Sejmu i Senatu jak i w referendum ogólnokrajowym.

Zmiana miejsca głosowania jest bezpłatna.