Misją dowodzi Douglas Wake i składa się z 11 międzynarodowych ekspertów z siedmiu państw członkowskich OBWE, którzy będą stacjonować w Warszawie. Ponadto od 8 września w całym kraju zostanie rozmieszczonych 20 obserwatorów ODIHR.

Podczas konferencji prasowej zapowiedziano, że Misja będzie przyglądać się m.in. ostatnim zmianom w prawie, finansowaniu kampanii i roli mediów. Raport ma być gotowy w ciągu dwóch miesięcy od jej zakończenia.

Jak relacjonuje portal onet.pl, w czasie konferencji padło również pytanie o to, że w dniu wyborów będzie również przeprowadzone referendum. - Referendum nie było uwzględnione podczas misji oceniającej ze względu na to, że w czasie kiedy była prowadzona misja oceniająca, nie było jeszcze planów organizacji referendum - odpowiedział Douglas Wake, szef Misji OBWE. - Naszym zadaniem nie jest obserwowanie referendum, nie mamy takiego mandatu. Nie zostaliśmy zaproszeni przez władze Polski do obserwowania tego procesu. Nie ma też takiego obowiązki na prowadzone referenda - dodał.

Wybory do Sejmu i Senat zaplanowano na 15 października. Tego dnia odbędzie się też ogólnokrajowe referendum.