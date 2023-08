Zbigniew Ziobro atakuje RPO, w tle sprawa Mariki i kierowcy ciężarówki pro-life

Jarosław Kaczyński porównuje polityków PiS do wojska. "Musi być bitne, dzielne i odważne"

- To będzie ciężka batalia i nasze wojsko musi być bitne, dzielne, odważne. Musi być gotowe nie tylko do działań obronnych, lecz także zaczepnych. Musi zrozumieć, że czasem trzeba też atakować - mówi o kampanii przed wyborami do Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński.