Ewa Wrzosek: Nie dziwi mnie wycofanie wniosku o uchylenie mi immunitetu

Tak, jestem zaskoczona zatrzymaniem mojego komputera i drukarki właśnie z tego powodu. Bo czego dowodem ma być zatrzymany sprzęt komputerowy, jeśli okoliczność, czy coś zostało wydrukowane na służbowym komputerze, czy też wysłane z biura podawczego prokuratury, dla oceny prawnokarnej tego co zrobiłam nie ma najmniejszego znaczenia? Owszem, naruszyłam wewnętrzne zarządzenia dotyczące obiegu korespondencji służbowej, tyle że w inny sposób te pisma procesowe w ogóle nie opuściłyby prokuratury.

Postępowanie, o którym rozmawiamy, nie jest jedynym, które pani dotyczy. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego potwierdził właśnie, że do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wpłynęło pismo prokuratora regionalnego w Łodzi o wycofaniu wniosku o uchylenie pani immunitetu w śledztwie dotyczącym ujawnienia informacji z prowadzonego postępowania karnego osobom nieuprawnionym. Nie ma podstaw do kierowania wniosku o uchylenie immunitetu prokurator Ewy Wrzosek – uważa Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Co pani na to? To słowa, na które pani czekała?

Rzeczywiście taka informacja pojawiła się publicznie, ale nie mam na ten temat większej wiedzy. W dniu 23 kwietnia ma odbyć się wcześniej wyznaczone posiedzenie, na którym, jak myślę, sąd będzie procedował ten wniosek. Dla mnie i moich obrońców od samego początku sytuacja w tej sprawie jest jasna. Nie popełniłam żadnego przestępstwa, nie ujawniłam żadnych prawnie chronionych tajemnic śledztw, za to w nielegalny sposób inwigilowano mnie Pegasusem i zmanipulowano materiał dowodowy tylko dlatego, że wówczas było takie zapotrzebowanie polityczne i znaleźli się prokuratorzy, którzy gorliwie je zrealizowali. W mojej ocenie ten wniosek nigdy nie powinien trafić do Sądu Najwyższego. Przez prawie rok byłam odsunięta od pracy, obniżono mi wynagrodzenie i nadal toczy się tożsame postępowanie dyscyplinarne. Warto przypomnieć, że prokuratorka, z którą rzekomo wspólnie miałam popełnić ten czyn zabroniony, już wcześniej została uwolniona od odpowiedzialności w tej sprawie, bo Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratury o uchylenie jej immunitetu. Z prawnego punktu widzenia ta właśnie decyzja jest decydująca i ma bezpośredni wpływ na moją sprawę. Więc jakkolwiek sensacyjnie brzmi wycofanie przez prokuraturę wniosku o uchylenie mojego immunitetu, tak w rzeczywistości jest to oczywista prawna konsekwencja poprzedniej, już prawomocnej decyzji Sądu Najwyższego.

