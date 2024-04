- Przywrócenie nie było skuteczne, więc akt oskarżenia trzeba uzupełnić podpisem umocowanego prokuratora. Sąd doszedł do wniosku, że przepisy obowiązywały czasowo, przez 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy — tłumaczy Business Insiderowi rzecznik.

To - jak czytamy w portalu - oznacza, że jeżeli czynności wykonane przez prokurator Zapaśnik zostały już powtórzone przez sąd, to są ważne. - Jeśli nie zostały powtórzone, to nie można wykluczyć, że będą musiały być powtórzone przez prokuraturę. To jednak zależy od konkretnych okoliczności — wyjaśnia Bury.

Sprawa prokurator Zapaśnik ma związek się ze sprawą byłego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, który został przywrócony do służby w 2022 r. na podstawie tych samych przepisów co szczecińska prokurator. W styczniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że Dariusz Barski przestał pełnić swoje stanowisko ze względu na wadliwe powołanie. Podstawą było – jego zdaniem – nieskuteczne przywrócenie do służby.