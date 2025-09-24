Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jacek Dubois: Bezradność Syzyfa

Powaga wymiaru sprawiedliwości wymaga, by gwarancje dla osób współpracujących z organami ścigania były realne.

Publikacja: 24.09.2025 05:40

Jacek Dubois: Powaga wymiaru sprawiedliwości wymaga, by gwarancje dla osób współpracujących z organa

Jacek Dubois: Powaga wymiaru sprawiedliwości wymaga, by gwarancje dla osób współpracujących z organami ścigania były realne

Foto: Adobe Stock

Jacek Dubois

Spytani o całkowicie zbędne zajęcie, którego wykonywanie nie przynosi efektu, zapewne odwołalibyśmy się do mitu Syzyfa. To jego bogowie skazali na wieczną i bezużyteczną pracę polegającą na wtaczaniu na górę kamienia, który przed samym wierzchołkiem wymykał mu się z rąk, więc Syzyf musiał zaczynać od początku.

To jednak nie byłaby najtrafniejsza odpowiedź, bo ze spadającego kamienia zapewne udałoby się uzyskać energię, a sam Syzyf po kilku latach treningu miałby przynajmniej szanse na sukces w zawodach kulturystycznych. Jest lepszy przykład na nieefektywne zajęcie mogące doprowadzić do zawodowej frustracji. To występowanie przed sądem w posiedzeniach aresztowych.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: Czerwona kartka dla sądów. I nie tylko dla nich
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Czerwona kartka dla sądów. I nie tylko dla nich
Katarzyna Batko-Tołuć: Niedługo nikt już nie uwierzy, że w naszym kraju obowiązują jakieś reguły.
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Prawo? Wyrok? Eee tam
Robert Damski: Całkowite wyłączenie minimalnego wynagrodzenia spod egzekucji jest szkodliwe
Rzecz o prawie
Robert Damski: Szkodliwe społecznie i niebezpieczne
Leszek Kieliszewski: Temida jest faktycznie ślepa, tylko mieczem wojuje
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Temida jest faktycznie ślepa, tylko mieczem wojuje
Maciej Zaborowski: Przecież nie o umarzanie czegokolwiek w „praworządności” chodzi. Wręcz przeciwnie
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: Skazani na oskarżenie
Reklama
Reklama
e-Wydanie