Kandydaci na Prokuratora Europejskiego zostaną przepytani i ocenieni

18 kwietnia zespół przeprowadzi rozmowy z tymi kandydatami, aby ocenić ich doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw na szkodę interesów finansowych UE i doświadczenie we współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Sprawdzany będzie także stopień znajomości języka angielskiego (co najmniej dwa pytania kierowane do kandydatów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych będą zadawane w języku urzędowym Prokuratury Europejskiej) oraz dorobek naukowy kandydatów.

Następnie ministerialny Zespół wyłoni trzech kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Komisji Selekcyjnej opiniującej kandydatów wskazanych na urząd Prokuratora Europejskiego.

Jak informuje MS, podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami mogą być obecni obserwatorzy (bez prawa głosu) wyznaczeni przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz przedstawiciele samorządów adwokatów i radców prawnych Prokuratorii Generalnej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich udział musi być wcześniej zgłoszony do przewodniczącej zespołu.

Czym zajmie się polski Prokurator Europejski

Prokuratura Europejska (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) to samodzielna jednostka organizacyjna Unii Europejskiej posiadająca osobowość prawną, powołana przez członków Wspólnoty na podstawie mechanizmu wzmocnionej współpracy. Jej zadaniem jest prowadzenie dochodzeń w przestępstwach przeciwko budżetowi UE (np. wyłudzanie pieniędzy z funduszy unijnych) i oszustw w zakresie podatku VAT.