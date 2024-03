Kobiety zbyt długo słyszały, że są ważniejsze sprawy. Nie ma dla kobiety ważniejszej sprawy, niż jej bezpieczeństwo, gdy zachodzi w ciążę. Zwracam uwagę, że o depenalizacji aborcji nie mówi tylko Lewica. Ostatnio mówiła o tym minister zdrowia Izabela Leszczyna. Na lewicy robimy wszystko, by przekonać koalicję do tego, by te projekty były jak najszybciej procedowane - powiedziała na antenie TVP Info Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta Warszawy.