Prokurator Mariusz Krasoń od dziś pełni funkcję Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej — poinformował na platformie X prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Bezprawnie delegowany przez obecnego sędziego TK

Mariusz Krasoń z Prokuratury Regionalnej w Krakowie to jeden z niepokornych prokuratorów, szykanowanych za czasów Zbigniewa Ziobry. W połowie 2019 r. ówczesny Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski (obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego) delegował Krasonia w trybie natychmiastowym do odległych od ich miejsc zamieszkania jednostek prokuratury. Krasoń dostał trzy półroczne delegacje, w tym jedną do odległego o ponad 200 km Wrocławia, choć na co dzień opiekował się w tamtym czasie schorowanymi rodzicami.

Decyzja Święczkowskiego nie zawierała uzasadnienia, lecz według opinii środowisk prawniczych, delegowanie miało być karą za to, że Krasoń zainicjował podjęcie przez zgromadzenie krakowskich prokuratorów uchwały wzywającej do zaprzestania politycznych nacisków na prokuratorów. I choć sąd pracy, do którego odwołał się Krasoń, wydał postanowienie o wstrzymaniu delegacji do czasu rozpoznania powództwa Krasonia, szefostwo prokuratury nie zmieniło decyzji.