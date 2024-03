To na początek?

Nie tylko. Nie obejdzie się bez wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do prokuratorów, którzy przez ostatnie lata podejmowali decyzje, kierując się interesami innymi niż wskazania procedury karnej i niezależność służby prokuratorskiej.

Chodzi o prokuratorów podległych władzy w ostatnich latach? Jak ma pan zamiar się z tymi prokuratorami rozprawić?

W stosunku do takich prokuratorów powinny zostać wszczęte postępowania dyscyplinarne. Mogą się one zakończyć dyscyplinarką albo odmową wszczęcia postępowania. Ich efektem może być także skierowanie aktu oskarżenia do sądu po wcześniejszym uchyleniu immunitetu. Nie wykluczam też takich rozwiązań, ale o tym będą decydowali wyłącznie niezależni prokuratorzy. Ja z całą pewnością, jako prokurator krajowy, nie będę wpływał na podejmowane przez nich decyzje, jak to miało miejsce przez ostatnie lata. To prokurator podejmujący decyzję będzie brał odpowiedzialność swoim imieniem i nazwiskiem za rozstrzygnięcie takiej sprawy.

A jakie są dziś inne najważniejsze zadania dla prokuratury?