Aktualizacja: 26.09.2025 05:16 Publikacja: 26.09.2025 04:18
Foto: Adobe Stock
– Polska ma potencjał, by pozostać ważnym punktem na edukacyjnej mapie świata. Warunkiem jest równowaga pomiędzy wymogami formalnymi a otwartością i zaproszeniem dla młodych ludzi, którzy chcą tu studiować – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie w tym roku akademickim rozpoczną naukę studenci reprezentujący ponad 40 narodowości. Na czele z Ukraińcami i Białorusinami, którzy od lat dominują wśród cudzoziemców uczących się na polskich uczelniach. W ubiegłym roku akademickim stanowili prawie 58 proc. zagranicznych studentów w Polsce, których liczba pobiła nowy rekord, sięgając 105,1 tys. (to 8,2 proc. wszystkich studiujących).
Foto: Paweł Krupecki
Jak jednak zaznacza dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB), po uwzględnieniu wyłącznie studentów pierwszego roku widać wyhamowanie obserwowanego od wielu lat trendu wzrostowego. Najwięcej studentów-cudzoziemców na pierwszym roku mieliśmy w 2022 r., po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy ukraińskim uchodźcom przyznano prawo do bezpłatnej nauki na uczelniach publicznych, na kierunkach polskojęzycznych.
Teraz liczba studentów z Ukrainy już tak nie rośnie, a z kolei napływ kandydatów z innych państw, w tym zwłaszcza z Azji i Afryki ogranicza ostatnio wprowadzone regulacje. Mogą one jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę studenckich wiz dla obcokrajowców, którą mocno zredukowano już w 2024 roku w reakcji na aferę wizową. Jeden z jej wątków dotyczył nadużywania „zbyt łatwej rekrutacji na studia w Polsce” przez cudzoziemców, którzy chcieli tu podjąć pracę lub dostać się do innych państw strefy Schengen.
Te nadużycia ma uniemożliwić przyjęta wiosną tzw. ustawa specwizowa (dotycząca wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym), która od lipca podwyższyła poprzeczkę wymagań dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce. Muszą m.in. wykazać znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2 i zdać egzaminy wstępne lub przejść rozmowę kwalifikacyjną.
Wymóg dotyczący znajomości języka, a konkretnie potwierdzającego ją certyfikatu, wywołał wzburzenie na uczelniach, tym bardziej, że egzaminy z polskiego na poziomie B2 zaplanowano dopiero w lutym 2026 r. Pod koniec lipca Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ostrzegała, że obecna sytuacja może doprowadzić do faktycznego ograniczenia dostępności studiów w Polsce dla cudzoziemców i osłabić międzynarodową pozycję polskich uczelni.
Czytaj więcej
W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego urosła do 5,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny...
W reakcji na wzburzenie uczelni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określiło zasady weryfikacji znajomości języka wykładowego w tegorocznej rekrutacji na studia. Resort zarządził, że certyfikaty językowe będą obowiązkowe od sierpnia 2025 r., a Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapowiedziała dodatkowy egzamin na poziomie B2 z języka polskiego w połowie listopada.
Nowym wyzwaniem dla części szkół wyższych, szczególnie tych niepublicznych (studiuje tam 53 proc. cudzoziemców) jest wprowadzenie 50 proc. limitu udziału obcokrajowców wśród studentów uczelni. Po jego przekroczeniu będzie musiała wstrzymać rekrutację obcokrajowców.
Raport OPI-PIB o zagranicznych studentach na polskich uczelniach w roku akademickim 2023/24 pokazał, że 50 proc. limit może być problemem m.in. dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, gdzie cudzoziemcy stanowili ponad 96 proc. studentów, dla Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola (70 proc.), czy dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie studiowało najwięcej, bo ponad 6 tys. obcokrajowców (to ponad 57 proc. studentów uczelni).
Tego problemu nie mają uczelnie publiczne, bo nawet najbardziej popularny wśród cudzoziemców Uniwersytet Jagielloński w Krakowie miał w roku akademickim 2023/24 niespełna 11 proc. studentów z zagranicy (3,6 tys.). Jak informuje „Rzeczpospolitą” Marcin Kubat, rzecznik uczelni, na razie zmiany w regulacjach nie wpłynęły znacząco na poziom zainteresowania studiami na UJ wśród zagranicznych kandydatów; w roku 2025 UJ ma prawie 3 tys. chętnych na studia w języku polskim i niemal 1500 na studia w językach obcych.
– Z punktu widzenia uczelni kluczowe jest, aby nowe regulacje były wdrażane w sposób przewidywalny, transparentny i z poszanowaniem już rozpoczętych procesów rekrutacyjnych. To pozwala uniknąć niepewności zarówno po stronie kandydatów, jak i instytucji akademickich – podkreśla prof. Mazurek z ALK. Dodaje, że wprowadzając zmiany prawne warto równolegle wzmacniać system wsparcia dla studentów zagranicznych – językowego, kulturowego czy administracyjnego. Tym bardziej że umiędzynarodowienie uczelni nie jest celem samym w sobie, a narzędziem podnoszenia jakości – poprzez różnorodność perspektyw, wymianę doświadczeń i budowanie kompetencji globalnych wśród studentów.
Zdaniem Krzysztofa Szymańskiego z agencji Marhaba Poland, która od lat zajmuje się rekrutacją zagranicznych studentów, o ile przepisy dotyczące weryfikacji kandydatów są dobrym ruchem, o tyle problemem było ich wprowadzenie w trakcie rekrutacji, a także chaos informacyjny. Jak ocenia Szymański, Polska nie wykorzystuje swych szans na konkurencyjnym światowym rynku edukacyjnym; brakuje nam skoordynowanej promocji jakościowych kierunków i dobrych polskich uczelni.
Zdaniem eksperta Marhaba Poland trzeba pogodzić się z tym, że studia w Polsce nie są zbyt atrakcyjne dla mieszkańców rozwiniętych państw OECD. Nie możemy też liczyć na Ukraińców, których do wyboru polskich uczelni skłania na razie możliwość bezpłatnej nauki.
Jak przekonuje Szymański, Polska jest jednak bardzo atrakcyjnym krajem na studia dla ludzi z rosnącej klasy średniej w rozwijających się krajach Azji i Afryki. W dodatku są to studenci, którzy płacą za naukę i stawiają głównie na „przyszłościowe kierunki”: medycynę, stomatologię, informatykę czy mechatronikę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Polska ma potencjał, by pozostać ważnym punktem na edukacyjnej mapie świata. Warunkiem jest równowaga pomiędzy wymogami formalnymi a otwartością i zaproszeniem dla młodych ludzi, którzy chcą tu studiować – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie w tym roku akademickim rozpoczną naukę studenci reprezentujący ponad 40 narodowości. Na czele z Ukraińcami i Białorusinami, którzy od lat dominują wśród cudzoziemców uczących się na polskich uczelniach. W ubiegłym roku akademickim stanowili prawie 58 proc. zagranicznych studentów w Polsce, których liczba pobiła nowy rekord, sięgając 105,1 tys. (to 8,2 proc. wszystkich studiujących).
Choć większość pracujących Polaków doświadczyła albo była świadkiem uporczywego nękania i szykanowania w pracy,...
W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego urosła do 5,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), potwierd...
Świat już nigdy nie będzie zmieniał się tak wolno jak dziś – przekonują eksperci konferencji Wellbeing Summit. A...
Pracownicy z wizą H-1B, którzy w sobotę przebywali poza Stanami Zjednoczonymi, odbyli wyścig z czasem, by wrócić...
Prezydent USA Donald Trump ogłosił nową, olbrzymią opłatę, która będzie obowiązywać osoby ubiegające się o wizę...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas