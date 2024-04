Jednym z obowiązków nowo wybranych samorządowców jest złożenie oświadczenia majątkowego. W tym zakresie przepisy nie zmieniły się.

- Jeszcze w grudniu 2023 r do Sejmu wpłynęły projekty ustaw zwiększających obowiązki w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym. Nie wyszły one jednak poza etap pierwszego czytania, co oznacza że wciąż obowiązują dotychczasowe zasady – mówi Rz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

Jakie terminy na złożenie oświadczenia majątkowego

Istotny jest oczywiście czas, w którym wybrani właśnie samorządowcy muszą przekazać informacje o majątku.

- Termin na złożenie oświadczeń przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych wynosi 30 dni od dnia złożenia ślubowania – tłumaczy Grzegorz Kubalski. I dodaje, że co do zasady ślubowanie jest składane na pierwszej sesji w kadencji, co oznacza, że termin na złożenie pierwszych oświadczeń o stanie majątkowym upłynie w pierwszych dniach czerwca.

W ty kontekście ważne jest to, czy oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje majątek rodziny. Kwestia ta była tematem szerokiej debaty publicznej w związku z przypadkami przepisywania majątku na współmałżonków osób publicznych. Nie wprowadzono jednak w tym zakresie zmian w prawie, więc wspomniane oświadczenie obejmuje majątek własny samorządowca oraz będący przedmiotem wspólności małżeńskiej. Nie dotyczy majątku własnego współmałżonka.