Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w ogłoszeniach o pracę wymusza nowelizacja kodeksu pracy?

W jaki sposób nowe przepisy wpływają na neutralność płciową nazw stanowisk w ofertach pracy?

Jakie są konsekwencje nowelizacji dotyczące jawności wynagrodzeń w procesie rekrutacyjnym?

Dlaczego pracodawcy różnie reagują na obowiązki związane z podawaniem widełek płacowych?

Jakie zmiany mogą jeszcze nastąpić na rynku pracy w związku z nowymi regulacjami?

Jak wielkość firmy wpływa na możliwość dostosowania się do nowych wymogów prawnych?

Nowelizacja kodeksu pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 807), która weszła w życie 24 grudnia 2025 r. zobowiązała pracodawców do zapewnienia, aby ogłoszenia o naborze oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci. Efekt? Firmy od tego czasu powinny wprost wskazywać na obie formy, tj. męską i żeńską. Możliwe jest także użycie nazwy, która nie odnosi się do żadnej z płci.

Anna Goreń, ekspertka ds. PR w Pracuj.pl przyznaje, że po wejściu w życie nowych regulacji w tym obszarze sytuacja rzeczywiście wyraźnie się poprawiła.

– Mamy możliwość analizowania ogłoszeń pod tym kątem, biorąc pod uwagę takie, które mają w sobie zapis K/M, M/K, F/M, M/F oraz wskazujące dwie formy, np. księgowy/księgowa – wyjaśnia.