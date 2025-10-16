Z tego artykułu się dowiesz: Jakie potencjalne skutki wywołuje brak obowiązku informowania pracowników o nieprzedłużeniu umowy?

Dlaczego kwestia stabilności zatrudnienia jest szczególnie istotna dla grup społecznie wrażliwych?

Jakie regulacje dotyczące informowania pracowników obowiązują w krajach takich jak Holandia i Portugalia?

Co postuluje Marta Stożek w kontekście zmian w polskim prawie pracy dotyczących informacji o nieprzedłużeniu umowy?

Jakie argumenty przeciwko wprowadzeniu nowych regulacji przytaczają eksperci?

Dlaczego niektórzy eksperci uważają, że dialog powinien zastąpić prawną regulację w relacjach pracownik-pracodawca?

Temat wypłynął za sprawą interpelacji Marty Stożek z Koła Poselskiego Razem. Posłanka zwróciła w niej uwagę, że obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku informowania pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony. Jej zdaniem, brak takiej regulacji skutkuje powstawaniem stanów niepewności prawnej oraz destabilizacją stosunków pracy. Jak bowiem tłumaczy, takie osoby często dowiadują się o zakończeniu zatrudnienia na dzień lub dwa przed wygaśnięciem umowy, co w oczywisty sposób utrudnia racjonalne planowanie zarówno kariery zawodowej, jak i codziennego funkcjonowania życiowego. W rezultacie, jak wskazuje, następuje istotne ograniczenie szans na szybkie podjęcie nowego zatrudnienia, co oznacza bezrobocie.

Dalej zwraca uwagę, że brak stabilności, wynikający z nieprzewidywalności decyzji pracodawcy, w sposób szczególny dotyka osoby będące jedynymi żywicielami rodzin oraz przedstawicieli grup społecznie wrażliwych: samotnych rodziców, opiekunów osób zależnych, niepełnosprawnych oraz młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. W ich przypadku nagła utrata źródła dochodu może prowadzić do poważnych konsekwencji: zadłużenia, bezdomności oraz długofalowych problemów zdrowotnych i społecznych. Posłanka zwraca jednocześnie uwagę, że dodatkowo destabilizacja rynku pracy obciąża system pomocy społecznej oraz służbę zdrowia, co odbija się na budżecie państwa.

Obowiązek informowania o nieprzedłużeniu umowy w państwach UE

Posłanka podaje jednocześnie przykłady doświadczeń legislacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Holandia czy Portugalia, gdzie takie regulacje okazały się skuteczne i wykonalne.