Czy pracownik powinien wiedzieć, na czym stoi w kwestii umowy?

Pracodawcy powinni mieć obowiązek informowania pracownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zamiarze nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony - twierdzi posłanka Marta Stożek. Eksperci są sceptyczni.

Publikacja: 16.10.2025 04:38

Czy pracownik powinien wiedzieć, na czym stoi w kwestii umowy?

Warszawa, 27.11.2024. Posłanka Razem Marta Stożek przemawia na sali obrad Sejmu

Foto: Rafał Guz/PAP

Paulina Szewioła

Temat wypłynął za sprawą interpelacji Marty Stożek z Koła Poselskiego Razem. Posłanka zwróciła w niej uwagę, że obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku informowania pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony. Jej zdaniem, brak takiej regulacji skutkuje powstawaniem stanów niepewności prawnej oraz destabilizacją stosunków pracy. Jak bowiem tłumaczy, takie osoby często dowiadują się o zakończeniu zatrudnienia na dzień lub dwa przed wygaśnięciem umowy, co w oczywisty sposób utrudnia racjonalne planowanie zarówno kariery zawodowej, jak i codziennego funkcjonowania życiowego. W rezultacie, jak wskazuje, następuje istotne ograniczenie szans na szybkie podjęcie nowego zatrudnienia, co oznacza bezrobocie.

Dalej zwraca uwagę, że brak stabilności, wynikający z nieprzewidywalności decyzji pracodawcy, w sposób szczególny dotyka osoby będące jedynymi żywicielami rodzin oraz przedstawicieli grup społecznie wrażliwych: samotnych rodziców, opiekunów osób zależnych, niepełnosprawnych oraz młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. W ich przypadku nagła utrata źródła dochodu może prowadzić do poważnych konsekwencji: zadłużenia, bezdomności oraz długofalowych problemów zdrowotnych i społecznych. Posłanka zwraca jednocześnie uwagę, że dodatkowo destabilizacja rynku pracy obciąża system pomocy społecznej oraz służbę zdrowia, co odbija się na budżecie państwa.

Obowiązek informowania o nieprzedłużeniu umowy w państwach UE

Posłanka podaje jednocześnie przykłady doświadczeń legislacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Holandia czy Portugalia, gdzie takie regulacje okazały się skuteczne i wykonalne. 

I tak, w Holandii obowiązuje wymóg pisemnego powiadomienia pracownika o zamiarze nieprzedłużenia umowy co najmniej na miesiąc przed jej wygaśnięciem. W Portugalii natomiast obowiązuje minimalny termin 15 dni. Z kolei niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje dla pracodawcy konsekwencjami, np. finansowymi w postaci obowiązku wypłaty odszkodowania.

Marta Stożek postuluje implementację podobnych rozwiązań w Polsce. W jej ocenie, można byłoby rozważyć wprowadzenie obowiązku pisemnego informowania pracownika o zamiarze nieprzedłużenia umowy w terminach dostosowanych do obecnie obowiązujących okresów wypowiedzenia:

– 2 tygodnie – jeżeli zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy.

Informowanie pracownika z wyprzedzeniem o nieprzedłużeniu umowy? Eksperci są sceptyczni 

Eksperci nie są jednak przychylni takiemu rozwiązaniu. 

Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, uważa, że wprowadzanie takich przepisów byłoby błędem.

– Po pierwsze, zadaję pytanie, jaka miałaby być sankcja za niedochowanie tego obowiązku? Prawdopodobnie żadna. Mamy już wiele bezsankcyjnych przepisów w kodeksie pracy, które nie poprawiają sytuacji pracowników. Po drugie, uważam, że Kodeks pracy nie powinien ingerować w sferę relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, która ma opierać się na ich dialogu, a nie stosowanym przymusie. Jeśli osobie zatrudnionej kończy się okres umowy na czas określony, to może negocjować z pracodawcą zawarcie kolejnej, jeszcze w trakcie trwania dotychczasowej. Brak takiej chęci ze strony pracodawcy będzie wówczas czytelnym sygnałem, że perspektywa dalszej współpracy jest niewielka. Postulujmy raczej dialog pracownika i pracodawcy, a nie nakładajmy na nich jeszcze więcej prawnych obowiązków, to mój postulat – mówi.

Przeciwny wprowadzeniu takich przepisów jest również Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. 

– Umowa o pracę na czas określony jest często zawierana ze względu na potrzeby pracodawcy i np. sezonowy popyt na pracę czy konieczność realizacji danego projektu. Z reguły zatrudniani mają tego świadomość. A jeżeli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sami skierowali takie zapytanie do pracodawcy – mówi.

Ekspert zwraca też uwagę, że w biznesie nie da się niektórych kwestii przewidzieć. 

– W konsekwencji nakładanie na pracodawcę przepisami kolejnego obowiązku to złe rozwiązanie – dodaje.

Praca pracownik Umowa o pracę

