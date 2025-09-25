Przypomnijmy, że staż pracy ma wpływ m.in. na długość urlopu, wysokość dodatku za wysługę lat czy uprawnienie do nagrody jubileuszowej. Nie ma natomiast znaczenia w kontekście emerytalnym.

Reklama Reklama

Rozpoznawana przez Senat ustawa definiuje staż na nowo. Resort rodziny, który jest jej autorem, chce w ten sposób wyrównać szanse osób zarobkujących na innej podstawie niż etat w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych oraz do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Projektowane przepisy przewidują, że do stażu będą wliczane m.in. okresy zarobkowania na zleceniu i własnej działalności gospodarczej. W trakcie prac nad tymi zmianami poszerzono jeszcze katalog wliczanych do stażu aktywności.





Co będzie się wliczać do stażu pracy?

Zgodnie z nowymi przepisami do stażu ma się wliczać okres: