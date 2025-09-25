Rzeczpospolita
Urzędy same zapłacą za zmiany związane z wliczaniem zleceń do stażu pracy. Są poprawki Senatu

Rząd nie będzie musiał szukać w budżecie dodatkowych pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą stażu pracowniczego.

Publikacja: 25.09.2025 18:38

Warszawa, 24.09.2025. Senatorowie na sali obrad Senatu

Izba rozpatrywała się m.in. nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada, że okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy

Paulina Szewioła

Przypomnijmy, że staż pracy ma wpływ m.in. na długość urlopu, wysokość dodatku za wysługę lat czy uprawnienie do nagrody jubileuszowej. Nie ma natomiast znaczenia w kontekście emerytalnym.

Rozpoznawana przez Senat ustawa definiuje staż na nowo. Resort rodziny, który jest jej autorem, chce w ten sposób wyrównać szanse osób zarobkujących na innej podstawie niż etat w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych oraz do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Projektowane przepisy przewidują, że do stażu będą wliczane m.in. okresy zarobkowania na zleceniu i własnej działalności gospodarczej. W trakcie prac nad tymi zmianami poszerzono jeszcze katalog wliczanych do stażu aktywności.


Co będzie się wliczać do stażu pracy?

Zgodnie z nowymi przepisami do stażu ma się wliczać okres:

– służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej;

– prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy z osobą prowadzącą taką działalność;

– wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;

– pozostawania osoby fizycznej członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej;

– pozostawania osoby fizycznej członkiem spółdzielni kółek rolniczych;

– korzystania z ulgi na start;

zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

– pracy zarobkowej (innej niż zatrudnienie) wykonywanej za granicą.

Senatorowie zdecydowali, że jeżeli powyższe okresy będą się nakładały na siebie lub na czas pozostawania w stosunku pracy, to do stażu wliczałby się ten dla pracownika najkorzystniejszy.

Samorządy same pokryją wydatki związane z nowelizacją kodeksu pracy 

Aprobaty nie uzyskała natomiast zaproponowana przez grupę senatorów zmiana, zgodnie z którą wzrost wydatków jednostek sektora finansów publicznych, wynikający z realizacji niniejszej ustawy w pierwszym roku jej obowiązywania, miałby być pokryty z budżetu państwa. Publiczne podmioty mogą bowiem najbardziej odczuć finansowo wzrost liczby uprawnionych do np. nagrody jubileuszowej czy wyższej odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Senator wnioskodawca Marek Komorowski argumentował, że wszystkie jednostki sektora publicznego będą musiały pokryć te wydatki w ramach ustalonych budżetów i niektórym może pozostać z tego powodu mniej pieniędzy np. na podwyżki dla pozostałych pracowników. 

Etap legislacyjny: Ustawa ponownie skierowana do Sejmu 

