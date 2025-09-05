W najnowszym komunikacie ZUS przypomina, że renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Jeśli 25 urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, to świadczenie może być wypłacane do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

Reklama Reklama

– Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października – wskazuje Karol Poznański, rzecznik ZUS. Jeśli tego nie zrobią, stracą świadczenie.

Kto nie musi dostarczać co roku zaświadczenia o kontynuacji nauki

W nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. „Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca tego miesiąca złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Po rozpoczęciu roku akademickiego – maksymalnie do 31 października – muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują edukację w szkole wyższej, ale zaświadczenie o nauce dostali tylko na rok, czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o dalszej nauce mają również do końca października” – wyjaśniono w komunikacie.

Nie wszyscy muszą co roku dostarczać informacje o kontynuacji nauki. Jeśli bowiem szkoła lub uczelnia wydała zaświadczenie na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie), to ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje naukę.