ZUS przypomina uczniom i studentom o zaświadczeniu. Mogą stracić świadczenie

Osoby, które pobierają rentę rodzinną i ukończyły 16 lat, powinni sprawdzić, czy ich zaświadczenie o kontynuowaniu nauki jest nadal ważne. Uczniowie mają na to czas do końca września, a studenci do końca października.

Publikacja: 05.09.2025 09:14

ZUS przypomina uczniom i studentom o zaświadczeniu. Mogą stracić świadczenie

Foto: Adobe Stock

mat

W najnowszym komunikacie ZUS przypomina, że renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Jeśli 25 urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, to świadczenie może być wypłacane do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

– Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października – wskazuje Karol Poznański, rzecznik ZUS. Jeśli tego nie zrobią, stracą świadczenie. 

Kto nie musi dostarczać co roku zaświadczenia o kontynuacji nauki

W nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. „Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca tego miesiąca złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Po rozpoczęciu roku akademickiego – maksymalnie do 31 października – muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują edukację w szkole wyższej, ale zaświadczenie o nauce dostali tylko na rok, czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o dalszej nauce mają również do końca października” – wyjaśniono w komunikacie. 

Nie wszyscy muszą co roku dostarczać informacje o kontynuacji nauki. Jeśli bowiem szkoła lub uczelnia wydała zaświadczenie na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie), to ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje naukę.

Bardzo ważne jest także to, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, że nauka została przerwana, zażąda oddania nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

Kto może dostać rentę rodzinną po zmarłym?

Zgodnie z art. 67 ust. 1  Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do renty rodzinnej uprawnieni są:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia renta

